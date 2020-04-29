الوزيرة الكيلة: جائحة (كورونا) في فلسطين تحت السيطرة



وأوضحت الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أنه يجري متابعة كلّ إجراءات الرصد الوبائي المتعلقة بالفرز والحجر والعلاج في كل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، لاسيما في القدس المحتلة.



وأضافت الكيلة، أن الوزارة والجهات المختصة، تتجة لإجراء مسح وبائي للمناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري، ونقاط العبور الرسمية وغير الرسمية، مبينة أنه تم أخذ 3 آلاف مسحة من أصل 5 آلاف من جنين إلى الظاهرية.



وأشارت إلى أنه سيتم اتباع نهج التخفيف التدريجي للإجراءات، وسيتم تقييم الوضع الوبائي، ومدى التزام المواطنين بالإجراءات، ومن ثم يجري الاجتماع مع اللجنة الوبائية، ولجنة الأزمة؛ لترفع توصياتها لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية؛ لاتخاذ قرار بالخصوص.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، أن جائحة (كورونا) في فلسطين تحت السيطرة الكاملة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين، استقر عند 501 إصابة.