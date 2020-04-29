الأردن: (أونروا) تُعيد تشغيل العيادات الصحية لغايات تطعيم الأطفال

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدني (أونروا)، إعادة تشغيل العيادات الصحية في الأردن لغايات تطعيم الأطفال، وإجراء المسحة الوراثية لحديثي الولادة، ابتداءً من اليوم الأربعاء.



وأوضحت (أونروا) في بيان صحفي نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، أن العيادات ستستقبل المراجعين من لاجئي فلسطين في الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة إلا الربع من يوم السبت، وحتى يوم الخميس، وفق تدابير صحية، تضمن شروط السلامة العامة لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد، وتماشياً مع قرارات وزارة الصحة الأردنية.



وأهابت الوكالة بمراجعيها، الاقتداء بجميع تدابير السلامة العامة ومن أهمها التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بالصابون أو تعقيمهما بالمعقمات الطبية، بشكل متكرر، وعدم زيارة المركز الصحي إلا لتلقي الخدمات التي أعلن عن تقديمها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أخذ موعد مسبق لتفادي التجمعات والاكتظاظ المؤدي بشكل أو بآخر لنقل العدوى.



وحرصاً على صحة الطفل وعائلته، سيقوم الفريق الطبي التابع لـ (أونروا)، بالتواصل مع العائلة، لتحديد موعد التطعيم للطفل، ولن يسمح بدخول المركز الصحي لأكثر من مرافق واحد فقط مع الطفل لتلقي الخدمة، ويجب ترك مسافة أمان لا تقل عن متر ونصف بين كل مراجع وآخر في قاعات الانتظار.