ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) في إسرائيل إلى 212

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة و54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 15782 إصابة من بينها 212 حالة وفاة.



وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن من بين الإصابات 7747 طفيفة، و82 حالة متوسطة، و120 خطيرة، بينها 91 موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.