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دولي

روحاني: الخليج سيبقى فارسياً للأبد وليس خليج واشنطن أو نيويورك

روحاني: الخليج سيبقى فارسياً للأبد وليس خليج واشنطن أو نيويورك
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن بلاده نجحت في ضمان أمن مياه الخليج، مشدداً على أنه "سيبقى فارسياً للأبد، وليس خليج واشنطن أو نيويورك".

وقال روحاني بمناسبة حلول ما يعرف في طهران بـ"يوم الخليج الفارسي" وفق ما نقلته (روسيا اليوم): "الخليج الفارسي طريق مائي مهم بالنسبة لإيران، ويتمتع بأهمية خاصة كأحد مراكز الطاقة في العالم، وهو منطقة مهمة وحساسة للغاية، أبارك لشعبنا لأن الخليج يحمل اسمه، فهو الخليج الفارسي، وسيبقى فارسياً إلى الأبد، جميع الأقاليم المحاذية للخليج الفارسي من خوزستان إلى سيستان بلوشيستان مرورا ببوشهر وهرمزكان، حرست الخليج على أفصل نحو، وصمدت أمام الغرباء، وهي لاتزال صامدة".

وأضاف "على الأمريكيين، أن يعلموا أن اسم هذا الخليج هو الخليج الفارسي، نعم الخليج الفارسي، وليس خليج نيويورك أو خليج واشنطن، وعلى الأمريكيين، أن يدركوا الظروف من اسم هذا الخليج، وهذا الطريق المائي، والشعب الذي يسكن إلى جواره وحافظ عليه منذ آلاف السنين، وعليهم آلا يتآمروا على شعبنا يومياً، فشعبنا انتصر في جميع الساحات، ونجح وسينجح في ضمان أمن هذا الخليج، جنودنا في الجيش والحرس الثوري وقوات التعبئة، وقواتنا المسلحة، تمكنت وستتمكن من ضمان أمن الخليج دوماً".

وفي هذا السياق، قال أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، للتلفزيون الرسمي: إن "الولايات المتحدة ستتلقى صفعة أقوى من ذي قبل، في حال اعتدت على المياه الإيرانية، ومصالح شعبنا في مياه الخليج"، معتبراً أن تهديد ترامب بتدمير الزوارق الإيرانية "يأتي في إطار الحرب النفسية وسعيه لكسب امتيازات في الانتخابات الرئاسية".

وأكد شكارجي أن "القوات الأمريكية في الخليج تلوث المياه وتتعرض للصيادين والسفن التجارية، ويحق لها العبور من المياه الدولية، عندما لا تسبب الأذى للآخرين".

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