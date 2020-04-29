"دنيا الوطن" تكشف تفاصيل صرف رواتب الموظفين الحكوميين ونسب الخصم





وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عنه، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الحكومة قررت صرف راتب كامل للموظفين الحكوميين، مشيرةً إلى أنه لن يكون هناك أي خصومات على تلك الرواتب.





وأضاف المصدر: "الرواتب ستصرف في موعدها، وبنفس الآلية المتبعة الشهر الماضي، والموظفون الحكوميون بقطاع غزة سيتقاضون رواتبهم بذات النسبة السابقة"، لافتاً إلى أن رواتبهم ستكون كالمعتاد بنسبة 75% من الـ 100%.





وأشار المصدر، إلى أنه لم يطرأ أي جديد على ملف التقاعد المالي بقطاع غزة، مرجعاً ذلك إلى حالة الطوارئ، التي تعيشها الحكومة الفلسطينية منذ الإعلان عن ظهور فيروس (كورونا) بفلسطين.





وبين المصدر، أن الخصومات فقط، ستكون ليومي العمل التي أعلن عنهما رئيس الوزراء محمد اشتية، ووفق الآلية التي حددها في وقت لاحق.

خاص دنيا الوطنكشفت مصدر مطلع في الحكومة الفلسطينية، تفاصيل صرف الحكومة لرواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة والضفة الغربية، بظل الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة.