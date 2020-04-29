أربعة أسرى من جنين يدخلون أعوامهم الـ 18 في الأسر

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رام الله - دنيا الوطن

دخل أربعة أسرى من محافظة جنين، اليوم الأربعاء، أعوامهم الـ 18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، للوكالة الفلسطينية الرسمية، أن الأسرى هم: نزيه محمد نجيب زيد من بلدة نزلة زيد، ومحكوم مدى الحياة، وأشرف حسني محمد علاونة، ويوسف حسن يوسف خليلية من بلدة جبع، وهما محكومان 20 عاماً، وعلي راشد إبراهيم القيسي من مخيم جنين محكوم 18 عاماً.