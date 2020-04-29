الشيخ: الرئيس سيعقد اجتماعين مهمين لتنفيذية المنظمة ومركزية فتح الأسبوع المقبل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

كشف حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ووزير الشؤون المدنية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيعقد اجتماعين مهمين؛ لبحث آخر التطورات السياسية.



وأفاد الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): الرئيس سيجتمع مع اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلال الاسبوع المقبل؛ لبحث آخر التطورات السياسيه ووضع استراتيجيات مواجهة حكومة الضم في إسرائيل.