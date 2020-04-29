إصابة أربعة أشخاص في عملية طعن بمدينة هاناو الألمانية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصابت مجموعة من الرجال أربعة من المارة في هجوم بسكين في مدينة هاناو الألمانية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.



وذكرت الشرطة في بيان أن المهاجمين لاذوا بالفرار بعد ذلك.



وأفادت تقارير أولية بأن المارة كانوا في وسط المدينة عندما اقترب منهم ما بين خمسة إلى ستة رجال وهاجموهم.



ونقل المصابون الأربعة ، وهم رجال تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عاما، إلى غرفة الطوارئ وبعضهم مصاب بجروح نتيجة الطعن. وذكرت الشرطة أن جراحهم ليست مهددة للحياة.



وتم استخدام مروحية للشرطة ضمن عملية البحث عن المشتبه بهم، فيما لم يتم الكشف عن الدافع وراء الهجوم، ويباشر مكتب المدعي العام في هاناو التحقيق.