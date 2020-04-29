الاحتلال يمنع مسحراتي حي وادي الجوز من العمل ويهدده بالاعتقال

مسحراتي حي وادي الجوز

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسحراتي حي وادي الجوز في القدس، من القيام بعمله، وإيقاظ أهالي الحي للسحور.



وأفادت (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، بأن قوات الاحتلال، هددت المسحراتي عرين زعانين، بالاعتقال ودفع غرامة مالية في حال تجول في حي وادي الجوز والبلدة القديمة من القدس المحتلة.