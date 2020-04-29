سقوط 46 قتيلاً على الأقل في انفجار صهريج مفخخ في شمال سوريا

جانب من الإنفجار

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد ضحايا انفجار صهريج وقود مفخّخ في سوق بمدينة عفرين في شمال سوريا، أمس الثلاثاء، بلغ قُتل 46 شخصاً على الأقلّ بينهم مدنيون ومقاتلون سوريون موالون لأنقرة.



وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة (فرانس برس) إن 46 شخصاً على الأقل بينهم مدنيون قتلوا، وأصيب 50 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على صهريج وقود في سوق في مدينة (عفرين) التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها،



وتسبّب الانفجار باندلاع نيران أدّت الى تفحّم الجثث، وفق المرصد الذي أكّد وجود مدنيين في عداد الضحايا وستة مقاتلين سوريين موالين لأنقرة على الأقل.



وتعدّ حصيلة القتلى من بين الأعلى في المنطقة منذ سيطرة القوات التركية عليها قبل عامين، واتهمت وزارة الدفاع التركية التي أوردت حصيلة أكبر للقتلى، في تغريدة وحدات حماية الشعب الكردية وحلفاءها "باستهداف المدنيين الأبرياء في عفرين".



وكتبت الوزارة في تغريدة "قام عدو الإنسانية حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب باستهداف مدنيين أبرياء في عفرين".



وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية التفجير، وقالت الناطقة باسم الوزارة، مورغان أورتاغوس، إن الهجوم أودى بأرواح عشرات الأشخاص الذين كانوا يتسوقون في السوق المركزية خلال استعدادهم لإفطار رمضان، مضيفة أن مثل هذه الأعمال الجبانة والمؤذية غير مقبولة، من أي جهة كانت في هذا النزاع.



وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان المنطقة البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم.