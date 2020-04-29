عاجل

  • أربعة أسرى من جنين يدخلون أعوامهم الـ18 في الأسر

  • الشيخ: اجتماعين هامين لتنفيذية المنظمة ومركزية فتح مع الرئيس عباس لبحث مواجهة حكومة الضم

  • الشيخ: الرئيس سيعقد اجتماعين هامين لتنفيذية المنظمة ومركزية فتح الأسبوع المقبل

دولي

إسرائيل تُعلن انتقالها لمرحلة جديدة بشأن وجود إيران في سوريا

إسرائيل تُعلن انتقالها لمرحلة جديدة بشأن وجود إيران في سوريا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل تمكنت من الانتقال من مرحلة كبح نفوذ إيران في سوريا إلى طردها بعيدًا. 

وبحسب موقع (i24 news) الإسرائيلي، قال بينت: "لم نصل بعد إلى لحظة يتصالح فيها أعداء إسرائيل مع وجود دولة يهودية" مضيفاً: "للأسف، لا يمكنني أن أضمن أن هذا سيحدث في جيلنا، حتى هذه الأيام يعمل النظام الإيراني وأذرعه على محاولة إيذاء إسرائيل ومواطنيها". 

هذا فقط يمكنني أن أضمنه: لن تضع دولة إسرائيل أمنها أبدًا في أيدي الآخرين. سوف ندافع عن أنفسنا بمفردنا، وسنواصل نقل الحملة إلى أراضي العدو"، وفق تعبيره. 

وتابع بينت: "لقد انتقلنا من مرحلة كبح نفوذ إيران في سوريا إلى طردها بعيدًا، ولن نتوقف، لن نسمح بأن تتعزز التهديدات الاستراتيجية خارج حدودنا دون أن نتصرف، جنود الجيش الإسرائيلي وقادتهم واثقون وحازمون، وبفضله تعالى سننتصر"، على حد قوله. 

وأشار الموقع، إلى أن هذه التصريحات تأتي متزامنة مع تصريحات وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية، تصدت فجر الاثنين لغارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط دمشق، من دون أن تُحدد طبيعة تلك المواقع. 

وقالت الوكالة: إن "وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية"، ولفت الموقع الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل كثفت في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري، وأهدافًا إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني.

وفي 20 نيسان/ أبريل، تحدثت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن إطلاق صواريخ ضد أهداف في تدمر، في عملية نسبتها إلى إسرائيل، ووفقًا للموقع، أكدت إسرائيل أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

أخبار ذات صلة

(كورونا): الوفيات تتجاوز الـ218 ألفا والفيروس يظهر مجدداً في الصين

(كورونا): الوفيات تتجاوز الـ218 ألفا والفيروس يظهر مجدداً في الصين

إصابة أربعة أشخاص في عملية طعن بمدينة هاناو الألمانية

إصابة أربعة أشخاص في عملية طعن بمدينة هاناو الألمانية

إصابة أول كلب بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة

إصابة أول كلب بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة

تفاصيل جديدة يرويها قادة ميدانيون عن حادثة خطف شاؤول

تفاصيل جديدة يرويها قادة ميدانيون عن حادثة خطف شاؤول

إيران: انخفاض أعداد مرضى (كورونا) في مستشفيات العاصمة

إيران: انخفاض أعداد مرضى (كورونا) في مستشفيات العاصمة

السلطات الصحية اليابانية: عدد وفيات كورونا يتجاوز الـ400

السلطات الصحية اليابانية: عدد وفيات كورونا يتجاوز الـ400

وسائل إعلام أمريكية: عدد ضحايا كورونا بأمريكا يتجاوز خسائر حرب فيتنام

وسائل إعلام أمريكية: عدد ضحايا كورونا بأمريكا يتجاوز خسائر حرب فيتنام

فرنسا: مستعدون لدعم لبنان في الإصلاحات

فرنسا: مستعدون لدعم لبنان في الإصلاحات

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: السياسة الانتظارية والمترددة للرد على تهديدات نتنياهو بالضم عديمة الجدوى

تيسير خالد: السياسة الانتظارية والمترددة للرد على تهديدات نتنياهو بالضم عديمة الجدوى

فروانة: (40) أسيرة فلسطينية يتجرعن الألم والحرمان في سجون الاحتلال

فروانة: (40) أسيرة فلسطينية يتجرعن الألم والحرمان في سجون الاحتلال

الاحتلال يمنع مسحراتي حي وادي الجوز من العمل ويهدده بالاعتقال

الاحتلال يمنع مسحراتي حي وادي الجوز من العمل ويهدده بالاعتقال

عشراوي: بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات للجم إسرائيل وتمكين الشعب الفلسطيني

عشراوي: بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات للجم إسرائيل وتمكين الشعب الفلسطيني

فتح: نُدين الأصوات المشبوهة التي تحاول الإساءة إلى علاقتنا مع السعودية

فتح: نُدين الأصوات المشبوهة التي تحاول الإساءة إلى علاقتنا مع السعودية

وفاة الطفل أحمد مسلم بحادث سير في المغازي

وفاة الطفل أحمد مسلم بحادث سير في المغازي

طاقم شؤون المرأة في عيد العمال: يجب بناء منظومة للحماية الاجتماعية

طاقم شؤون المرأة في عيد العمال: يجب بناء منظومة للحماية الاجتماعية

الشرطة تقبض على مطلوب فار من العدالة في طولكرم

الشرطة تقبض على مطلوب فار من العدالة في طولكرم

منوعات

ظهور نادر لصفاء أبو السعود.. شاهد كيف أصبحت

ظهور نادر لصفاء أبو السعود.. شاهد كيف أصبحت

وفاة الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع المرض

وفاة الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع المرض

غيث الإماراتي يكشف لأول مرة سبب إخفاء وجهه

غيث الإماراتي يكشف لأول مرة سبب إخفاء وجهه

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن راتب رامز جلال ببرنامجه

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن راتب رامز جلال ببرنامجه

رسالة شديدة اللهجة من حياة الفهد لمُخرج &#34;أم هارون&#34;.. هل وقعت بينهما الفتنة؟

رسالة شديدة اللهجة من حياة الفهد لمُخرج "أم هارون".. هل وقعت بينهما الفتنة؟

مي عيدان تصدم الجمهور بكشفها أجر ياسمين صبري الخيالي في مقلب &#34;رامز&#34;

مي عيدان تصدم الجمهور بكشفها أجر ياسمين صبري الخيالي في مقلب "رامز"

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بعد ردها المُفاجئ على مُعجبة تحرشت لفظياً بالعوضي

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بعد ردها المُفاجئ على مُعجبة تحرشت لفظياً بالعوضي

أول رد من حسن شاكوش على زواجه عرفياً من الراقصة سلمى

أول رد من حسن شاكوش على زواجه عرفياً من الراقصة سلمى

أمينة خليل تثير الجدل بسعر ملابسها وحذاءها بعدما خافت عليهم أكثر من نفسها

أمينة خليل تثير الجدل بسعر ملابسها وحذاءها بعدما خافت عليهم أكثر من نفسها

خالد يوسف يدعو لمحاكمات فنية عاجلة لبعض الأعمال الرمضانية

خالد يوسف يدعو لمحاكمات فنية عاجلة لبعض الأعمال الرمضانية

عربي

سقوط 46 قتيلاً على الأقل في انفجار صهريج مفخخ في شمال سوريا

سقوط 46 قتيلاً على الأقل في انفجار صهريج مفخخ في شمال سوريا

الصحة السورية تعلن شفاء حالتين من كورونا

الصحة السورية تعلن شفاء حالتين من كورونا

جرحى في مواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين على الأوضاع المعيشية الخانقة

جرحى في مواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين على الأوضاع المعيشية الخانقة

مريضة تنقل (كورونا) إلى مستشفى جامعة المنصورة بمصر

مريضة تنقل (كورونا) إلى مستشفى جامعة المنصورة بمصر