تفاصيل جديدة يرويها قادة ميدانيون عن حادثة خطف شاؤول





وتجدر الإشارة إلى أن قادة القوة، التي تعرضت للكمين، الذي أسفر عن مقتل سبعة عناصر وعشرات الإصابات وخطف أورون شاؤول، يطلقون على هذه الحادثة اسم (ناقلة الموت).





يُشار إلى أن الرائد تخورش، كان قائدًا لإحدى سرايا كتيبة الدبابات 71 التي كانت تقاتل خلال المعركة، تحت قيادة الكتيبة 13 التابعة للواء المشاة جولاني، في حين كان يشغل الرائد مويال خلال المعركة منصب قائد سرية الإسناد التابعة للكتيبة 13، والتي أوكل إليها مهمة الهجوم على منطقة التفاح شمال حي الشجاعية.





وتحدث الرائد تخورش عن المعركة قائلًا: "أتذكر حجم اليأس والإحباط الكبيرين الذين خيّما علينا عندما سمعنا صرخات الجنود عبر موجات اللاسلكي، عندما تم استهداف ناقلة الجند بصاروخ مضاد للدروع.





وأضاف: "في اللحظات الأولى لم أفهم أو أدرك ما يحصل، وأماكن الجنود الجرحى، وعندما توجهت لمكان الناقلة كنت أول شخص أصل للمكان، شاهدت الناقلة وهي تشتعل أمامي دون مقدرتي على فعل أي شيء، حينها أمرت جنودي أن لا يخرجوا من داخل الدبابة لكي لا تتحطم معنوياتهم من المشاهد المروعة".





وتابع تخورش: "لقد سادت حالة من الإرباك والتوتر في جميع أرجاء المكان مختلطة بالقلق الشديد خوفًا من تعرضنا لهجوم آخر لا سيما أنه كان يوجد نفق بالقرب من مكان الحادث وتم اختطاف أورون شاؤول من خلاله إلى داخل غزة بعد أن قام عناصر حماس باختطافه من داخل الناقلة المشتعلة".





وكشف الرائد بأن القوة تعرضت لهجومين آخرين بعد حادثة ناقلة الجند، حيث نفذت حماس عدة هجمات مضادة لاستعادة النفق الذي اختطف من خلاله أورون.





وأجمل الرائد ما جرى في الحادثة قائلاً: "دخل جنود لواء جولاني إلى حي الشجاعية عبر قافلة مدرعة مكونة من دبابتين وناقلتي جند، حيث توقفت ناقلة الجند الأمامية التي كانت تقل 9 عناصر من الكتيبة 13 في لواء جولاني، بسبب خلل فني أصاب الناقلة ومنظومة الاتصال، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التواصل بين الناقلتين والدبابتين اللتين استمرتا في التقدم دون معرفة ما حدث مع الناقلتين".





وختم: "وبعد وقت قصير من ذلك، تم استهداف الناقلة بعدة صواريخ مضادة للدبابات من أحد البيوت القريبة، ما أسفر عن إصابة الناقلة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، بعد ذلك تقدم عناصر حماس إلى الناقلة المشتعلة، وحاولوا خطف عدد من الجنود، ونجحوا في اختطاف الجندي أورون شاؤول".

رام الله - دنيا الوطنتحدث قادة القوة التي خُطف منها الجندي الإسرائيلي، أورون شاؤول، الرائد عوفر تخورش، والرائد أوهاد مويال عن مجريات الكمين، الذي وقعوا فيه في منطقة التفاح شرق مدينة غزة خلال حرب 2014 قبل نحو ستة أعوام، وفق ما نشره الإعلام الإسرائيلي.