السلطات الصحية اليابانية: عدد وفيات كورونا يتجاوز الـ400

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية في اليابان، أمس الثلاثاء، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 407 حالات.



وذكر بيان رسمي، أن الوفيات الجديدة سجلت ستة منها في العاصمة طوكيو، 4 في محافظة تشيبا، واثنين في كل من محافظات سايتاما، توياما، وأوساكا، بالإضافة إلى ست حالات في مناطق ريفية متفرقة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف البيان: "جرى الإبلاغ عن أكثر من 160 حالة إصابة جديدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، 39 منها في العاصمة، لتنخفض عن 100 حالة لليوم الثاني على التوالي".



وقال مسؤول حكومي، إن "طلب البقاء في المنزل بدأ يؤثر على انخفاض أعداد الإصابات إلى حد ما، ولكن هناك حاجة إلى مراقبة الوضع بشكل دقيق".



وتجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 12800، وتوفي نحو 345 شخصا.