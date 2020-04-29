الصحة السورية تعلن شفاء حالتين من كورونا



وتشير آخر الإحصاءات المتعلقة بالفيروس إلى وجود 43 إصابة شفيت منها 21 وتوفيت ثلاث حالات.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة السورية شفاء حالتين من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ، لترتفع حصيلة الشفاء إلى 21 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكانت الوزارة أعلنت شفاء خمس حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس، بينما ذكرت تفاصيل عن الإصابات من حيث توزعها في المحافظات ومعلومات عن المصابين كالجنس، والعمر، وتاريخ الإصابة.