جرحى في مواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين على الأوضاع المعيشية الخانقة











رام الله - دنيا الوطنسقط عدد من الجرحى في مدينة طرابلس شمال لبنان الليلة، خلال مواجهات وعمليات كر وفر بين المحتجين، وعناصر الجيش الذي أطلق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء، أن ساحة النور ومساربها في وسط المدينة شهدت مواجهات عنيفة بين المحتجين والجيش الذي قام بعمليات مطاردة لعدد من الأشخاص الذين اعتدوا على الأملاك الخاصة والآليات العسكرية، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الطرفين، نقلوا إلى مستشفيات المدينة.وأعلن الصليب الأحمر أن خمسة فرق تعمل في طرابلس على نقل الجرحى الذين لم يعرف عددهم بالضبط إلى المستشفيات.وسقط جريح في إطلاق نار في ساحة النور من مسلح مجهول، وعبر أحد المباني المطلة على الساحة وعمل الجيش على تطويق المبنى لتوقيف المسلح، فيما نقل الجريح إلى المستشفى.كما شهدت مدينة الميناء المحاذية لطرابلس توترات أمنية ومواجهات أمام قصر رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، حيث عمد عدد من المحتجين إلى رمي الحجارة باتجاه القصر، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش والقوى الأمنية المكلفة بحمايته، والتي ردت بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين.وقام عدد آخر من المحتجين بتحطيم واجهات المصارف عند مستديرة الشراع في الميناء.وحاول عدد من الأشخاص اقتحام بنك البحر المتوسط في المنية إلا أن الجيش تدخل و منعهم، فيما تجوب مسيرة حاشدة على الدراجات النارية شوارع المدينة، وسط تخوف من تجدد المواجهات.وعادت الاحتجاجات مجددا لتشمل مختلف المناطق اللبنانية مع استمرار الدولار في الصعود مقابل الليرة اللبنانية من دون القدرة على ضبط انهيارها، وتعثر المؤسسات وقطاعات الأعمال المختلفة، في ظل ظاهرة عالمية، وقعها الأشد على الدول الأكثر فقرا أو التي تعاني من أزمات خانقة، ومنها لبنان.