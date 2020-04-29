فتح: نُدين الأصوات المشبوهة التي تحاول الإساءة إلى علاقتنا مع السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة (فتح)، أن علاقة الشعب الفلسطيني وقيادته بالمملكة العربية السعودية هي علاقة أخوة تاريخية لا تنفصم، منذ وقفت المملكة في المقدمة دفاعا عن فلسطين والقدس، وقدمت الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه، ومواصلة كفاحه من أجل تحرير وطنه.



وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة: إن "حركة فتح تدين الأصوات المشبوهة التي تحاول الإساءة إلى هذه العلاقة، وخاصة في هذه الظروف الحرجة التي تستوجب منا جميعا رص الصفوف للحفاظ على القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية فيها"، وفق وكالة (وفا).



وأشارت الحركة إلى أن الشعب الفلسطيني يقدر المواقف العربية الأصيلة والمشرفة للعائلة المالكة السعودية منذ تأسيس المملكة وحتى يومنا هذا، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، في الحفاظ على حقوقنا الوطنية والعربية والإسلامية في فلسطين.



وتابعت حركة فتح: "ندعو الجميع إلى نبذ الفرقة، ولن تسمح لأحد أي كان بدق اسفين بين الشعبين الشقيقين، السعودي والفلسطيني، وتدعو إلى تفويت الفرص على كل من يريد الإساءة إليهما".



وأكد أبو ردينة أن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان، ستبقى سندا قويا وصلبا للشعب الفلسطيني حتى يتحرر من الاحتلال وينعم بالحرية ويجسد استقلال دولته بعاصمتها القدس الشريف.