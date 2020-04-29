شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة: وفاة شاب وصل مستشفى الأندونيسي جثة هامدة

الشرطة بغزة: وفاة شاب وصل مستشفى الأندونيسي جثة هامدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة بغزة، وفاة الشاب (ش،ع) 28 عاماً من سكان مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء.

وقال البطنيجي: إن الشاب "وصل مستشفى الأندونيسي جثة هامدة، وقد باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الوفاة".

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