الشرطة بغزة: وفاة شاب وصل مستشفى الأندونيسي جثة هامدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة بغزة، وفاة الشاب (ش،ع) 28 عاماً من سكان مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء.
وقال البطنيجي: إن الشاب "وصل مستشفى الأندونيسي جثة هامدة، وقد باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الوفاة".
أكد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة بغزة، وفاة الشاب (ش،ع) 28 عاماً من سكان مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء.
وقال البطنيجي: إن الشاب "وصل مستشفى الأندونيسي جثة هامدة، وقد باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الوفاة".
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