الشرطة بغزة: وفاة شاب وصل مستشفى الأندونيسي جثة هامدة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة بغزة، وفاة الشاب (ش،ع) 28 عاماً من سكان مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء.



وقال البطنيجي: إن الشاب "وصل مستشفى الأندونيسي جثة هامدة، وقد باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الوفاة".