مجلس الوزراء السعودي ندعو لضرورة عودة الأوضاع في جنوب اليمن كما كانت

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية باليمن إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي هناك.



ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء، فقد شددت كذلك على ضرورة "تأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظى بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة".



ودعت الحكومة السعودية للعمل "على التعجيل" بتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي.