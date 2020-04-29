عاجل

  • اشتية: الرئيس ألغى حزمة التعديلات المتعلقة بالتقاعد ومكافآت ورواتب أعضاء التشريعي

دولي

مجلس الوزراء السعودي ندعو لضرورة عودة الأوضاع في جنوب اليمن كما كانت

مجلس الوزراء السعودي ندعو لضرورة عودة الأوضاع في جنوب اليمن كما كانت
رام الله - دنيا الوطن
أكد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية باليمن إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي هناك.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء، فقد شددت كذلك على ضرورة "تأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظى بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة".

ودعت الحكومة السعودية للعمل "على التعجيل" بتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي.

أخبار ذات صلة

فرنسا: مستعدون لدعم لبنان في الإصلاحات

فرنسا: مستعدون لدعم لبنان في الإصلاحات

الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في أربع محافظات سورية

الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في أربع محافظات سورية

سلطات كوريا الجنوبية: نعلم بمكان تواجد كيم جونغ أون

سلطات كوريا الجنوبية: نعلم بمكان تواجد كيم جونغ أون

دولة أوروبية تعتزم فحص جميع سكانها بسبب (كورونا)

دولة أوروبية تعتزم فحص جميع سكانها بسبب (كورونا)

بكين تحظر تناول الحيوانات البرية

بكين تحظر تناول الحيوانات البرية

تطورات (كورونا) في العالم.. أكثر من 210 آلاف وفاة وأمريكا المتصدرة

تطورات (كورونا) في العالم.. أكثر من 210 آلاف وفاة وأمريكا المتصدرة

الصحة الإيطالية: عدد المصابين بكورونا يتجاوز 200 ألف

الصحة الإيطالية: عدد المصابين بكورونا يتجاوز 200 ألف

الصحة التركية: 92 وفاة بكورونا وعدد المتعافين يزيد على الإصابات الجديدة

الصحة التركية: 92 وفاة بكورونا وعدد المتعافين يزيد على الإصابات الجديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

وفاة الطفل أحمد مسلم بحادث سير في المغازي

وفاة الطفل أحمد مسلم بحادث سير في المغازي

طاقم شؤون المرأة في عيد العمال: يجب بناء منظومة للحماية الاجتماعية

طاقم شؤون المرأة في عيد العمال: يجب بناء منظومة للحماية الاجتماعية

الشرطة تقبض على مطلوب فار من العدالة في طولكرم

الشرطة تقبض على مطلوب فار من العدالة في طولكرم

القناة 13: مخاوف من تزايد العمليات بالداخل الفلسطيني خلال شهر رمضان

القناة 13: مخاوف من تزايد العمليات بالداخل الفلسطيني خلال شهر رمضان

المبادرة الوطنية تدعو لإلغاء التمييز لصالح كبار المسؤولين

المبادرة الوطنية تدعو لإلغاء التمييز لصالح كبار المسؤولين

ست إصابات متوسطة في حادث سير بمدينة البيرة

ست إصابات متوسطة في حادث سير بمدينة البيرة

بتر يد شاب في الخليل نتيجة انفجار جسم مشبوه في منزله

بتر يد شاب في الخليل نتيجة انفجار جسم مشبوه في منزله

عشراوي: بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات للجم إسرائيل وتمكين الشعب الفلسطيني

عشراوي: بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات للجم إسرائيل وتمكين الشعب الفلسطيني

منوعات

رسالة شديدة اللهجة من حياة الفهد لمُخرج &#34;أم هارون&#34;.. هل وقعت بينهما الفتنة؟

رسالة شديدة اللهجة من حياة الفهد لمُخرج "أم هارون".. هل وقعت بينهما الفتنة؟

مي عيدان تصدم الجمهور بكشفها أجر ياسمين صبري الخيالي في مقلب &#34;رامز&#34;

مي عيدان تصدم الجمهور بكشفها أجر ياسمين صبري الخيالي في مقلب "رامز"

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بعد ردها المُفاجئ على مُعجبة تحرشت لفظياً بالعوضي

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بعد ردها المُفاجئ على مُعجبة تحرشت لفظياً بالعوضي

أول رد من حسن شاكوش على زواجه عرفياً من الراقصة سلمى

أول رد من حسن شاكوش على زواجه عرفياً من الراقصة سلمى

أمينة خليل تثير الجدل بسعر ملابسها وحذاءها بعدما خافت عليهم أكثر من نفسها

أمينة خليل تثير الجدل بسعر ملابسها وحذاءها بعدما خافت عليهم أكثر من نفسها

خالد يوسف يدعو لمحاكمات فنية عاجلة لبعض الأعمال الرمضانية

خالد يوسف يدعو لمحاكمات فنية عاجلة لبعض الأعمال الرمضانية

شاهد رد فعل لجين وأسيل عمران أثناء مشاهدتهما برنامج &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

شاهد رد فعل لجين وأسيل عمران أثناء مشاهدتهما برنامج "رامز مجنون رسمي"

مرتضى منصور يطالب بإيداع رامز جلال مستشفى الأمراض العقلية فوراً

مرتضى منصور يطالب بإيداع رامز جلال مستشفى الأمراض العقلية فوراً

اول رد من مؤلف مسلسل &#34;النهاية&#34; على بيان الخارجية الإسرائيلية

اول رد من مؤلف مسلسل "النهاية" على بيان الخارجية الإسرائيلية

العثور على النجم العالمي ميتاً بشقته.. هل توفيّ بكورونا؟

العثور على النجم العالمي ميتاً بشقته.. هل توفيّ بكورونا؟

عربي

الجزائر تمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر

الجزائر تمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر

تركي الفيصل يشن هجومًا حادًا على الإخوان المسلمين

تركي الفيصل يشن هجومًا حادًا على الإخوان المسلمين

السيسي يأمر الحكومة المصرية بتنفيذ هذا القرار

السيسي يأمر الحكومة المصرية بتنفيذ هذا القرار

ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس (كورونا) بالعراق

ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس (كورونا) بالعراق