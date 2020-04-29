الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في أربع محافظات سورية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا الثلاثاء، عن مواصلة الشرطة العسكرية الروسية تسيير دورياتها في سوريا على الحدود مع تركيا.



وفي إيجاز صحفي، أكد رئيس المركز اللواء البحري أوليغ جورافليوف، أن العسكريين الروس سيروا دوريات جديدة بمسارات عدة في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور، وأضاف أن طائرات روسية حلّقت في أجواء المنطقة، لمتابعة سير الدوريات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكد أن المركز لم يرصد أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا من قبل الزمر المسلحة غير القانونية الموالية لتركيا.



وأشار إلى استمرار قناة الاتصال التي تم إنشاؤها من أجل ضمان التنسيق العملياتي بين المركز الروسي للمصالحة في سوريا، والعسكريين الأتراك.