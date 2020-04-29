شؤون فلسطينية

طقس الأربعاء: انخفاض على درجات الحرارة وأجواء صافية ومعتدلة

طقس الأربعاء: انخفاض على درجات الحرارة وأجواء صافية ومعتدلة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حيث ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداّ خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2020/04/30: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً لطيفاً نهارا في معظم المناطق باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/05/01: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً لطيفاً نهارا في معظم المناطق باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2020/05/02: يكون الجو صافياً بوجه عام وربيعياً لطيفاً نهارا في معظم المناطق باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 20-12 23-14 23-14 بيت لحم 20-12 23-14 23-14
رام الله والبيرة 19-11 22-13 22-13 طولكرم 23-14 25-16 25-16
نابلس 21-13 24-15 24-15 قلقيلية 23-14 25-16 25-16
جنين 24-14 27-16 27-16 سلفيت 20-12 23-14 23-14
طوباس 24-14 27-16 27-16 روابي 21-13 24-15 24-15
الخليل 19-11 22-13 22-13 غزه 24-15 26-17 26-17
أريحا 28-18 30-20 30-20 خانيونس 24-15 26-17 26-17
الأغوار الشمالية 26-16 28-18 28-18 رفح 23-14 25-16 25-16

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