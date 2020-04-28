دولة أوروبية تعتزم فحص جميع سكانها بسبب (كورونا)

لوكسمبورغ

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حكومة لوكسمبورغ، اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لإجراء اختبارات لفيروس (كورونا) المستجد تشمل جميع سكان البلاد، وذلك قبل نهاية الشهر المقبل، بمعدل 20 ألف اختبار يومياً.



وذكر كلود ميش وزير البحث والتعليم العالي، أنه "سيتم إخضاع جميع سكان البلاد لهذه الاختبارات في غضون شهر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتمت دعوة الطلاب والمدرسين إلى أحد مراكز إجراء الفحص الـ 17 في البلاد، استعداداً لإعادة فتح المدارس الأسبوع المقبل.



وقال رئيس البرنامج البروفسور أولف نيرباس: "هلموا لإجراء الاختبار، إنها مساهمة مهمة نحو السماح لنا بالعيش بحرية أكبر في الأسابيع والأشهر المقبلة".



ومن المتوقع، أن يكلف تنفيذ هذه الخطة 40 مليون يورو، حيث يبلغ عدد سكان الإمارة 600 ألف نسمة.



وأجرت السلطات 39 ألف اختبار حتى الآن، وتم تأكيد نحو 3729 إصابة بين سكان لوكسمبورغ والعاملين عبر الحدود المرتبطين بنظامها الصحي، فيما توفي 88 شخصاً بالفيروس.