دولي

تطورات (كورونا) في العالم.. أكثر من 210 آلاف وفاة وأمريكا المتصدرة

تطورات (كورونا) في العالم.. أكثر من 210 آلاف وفاة وأمريكا المتصدرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تسبب فيروس (كورونا) المستجد بوفاة أكثر من 210 آلاف شخص في العالم، بينهم أكثر من 85% في أوروبا والولايات المتحدة.

وأحصيت 210 آلاف و930 وفاة في العالم، منذ ظهور الفيروس في الصين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 8,45 ت غ الثلاثاء، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد حول العالم:

- إسرائيل تسجل 173 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- فرنسا تسجل 367 وفاة جديدة بكورونا و1520 إصابة.

- المغرب يسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات.

- العراق يعلن تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة شفاء وحالتي وفاة.

- ولاية نيويورك الأميركية تسجل 335 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

- بريطانيا تعلن عن تسجيل 586 وفاة جديدة بكورونا.

- تركيا تسجل 92 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، ليصل الإجمالي إلى 2992.

- إيطاليا تسجل 382 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 27359.

- عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا يتخطى الـ 200 ألف، بعد تسجيل 2091 إصابة جديدة.

- اليونان تعلن رفع تدابير الإغلاق تدريجيا اعتبارا من 4 مايو.

- وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات.

- وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة.

- كندا: تسجيل أكثر من 49 ألف إصابة بفيروس كورونا، وعدد الوفيات يتخطى الـ 2760.

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يقول إن بلاده لم تبلغ ذروة فيروس كورونا بعد، و يعلن تمديد فترة العزل الصحي في روسيا حتى 11 مايو.

- تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8.

- فرنسا تعلن فتح المدارس على مرحلتين في 11 و18 مايو، وإعادة فتح المتاجر في 11 مايو، باستثناء المقاهي والمطاعم.  

- إنجلترا تسجل 552 وفاة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 19301.

- وزارة الصحة السعودية: 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الوفيات إلى 152.

- وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 20077، وتسجيل 253 حالة تعافي جديدة ليصبح مجموع حالات الشفاء إلى 2784.

- تسجيل 37 إصابة بكورونا في البصرة جنوبي العراق، بعد مشاركتهم في مجلس عزاء.

- وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجيل 152 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 3440.

- وزارة الصحة الإماراتية تعلن عن إجراء أكثر من 25 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وتكشف عن 541 إصابة جديدة بكورونا وتسجل 91 حالة شفاء و7 حالات وفاة.

- وزارة الصحة اللبنانية تفيد بتسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 717.

- عدد الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا يرتفع إلى 5877 فضلا عن 92584 إصابة.6

- حصيلة وفيات فيروس كورونا في إسبانيا تنخفض إلى 301 خلال الساعات الـ24 الماضية.

- السلطات الصينية تعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا.

- الصين: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

- الصين: إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 82836 والوفيات 4633.

- سنغافورة تسجل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- الهند تسجل 62 حالة وفاة و اكثر من 1500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

- تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل والإجمالي 15589.

- الإعلان عن تسجيل 163 وفاة جديدة و1144 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

- جامعة جونز هوبكنز: 1303 إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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