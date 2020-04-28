الشرطة تقبض على مطلوب فار من العدالة في طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة، اليوم الثلاثاء، على مطلوب فار من وجه العدالة، صادر بحقه أمر حبس بقيمة مليون و250 ألف شيكل في منطقة الشعراوية شمال مدينة طولكرم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات تلقاها مركز شرطة عتيل بشرطة طولكرم، تتعلق بوجود الشخص المطلوب للقضاء بمنطقة الشعراوية، وصادر بحقه أمر حبس، على الفور قامت قوة من مركز شرطة عتيل، بوضع حاجز، وتمكنت من إلقاء القبض عليه.



وأضافت بأنه تم تسليم الشخص المقبوض عليه، لجهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.