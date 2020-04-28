نقابة المحامين تُطالب الرئيس بإلغاء قراري تعديل التقاعد ورواتب أعضاء التشريعي والوزراء والمحافظين



وفي هذا السياق، ترى نقابة المحامين وتبعاً لدورها الطليعي في حماية الحقوق الحريات العامة أن تمرير هكذا قرارات بقانون بهذا التوقيت وفي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني والخزينة العامة قد شكل صدمة مجتمعية لتناقضه الجسيم مع متطلبات الحالة التي تستدعي التقشف بما في ذلك حالة التكاتف الإجتماعي الرائع التي جسدها شعبنا ومؤسساته في ظل هذه الجائحة.



وتؤكد نقابة المحامين، أن القرارات بقانون آنفة الذكر إضافة إلى الأعباء المالية الإضافية غير المبررة التي تم تحميلها للموازنة العامة لحساب فئة معينة ودون مراعاة الواقع المعيشي والاقتصادي لباقي الفئات ودون قياس أبعاده وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، إنما تأتي أيضاً في سياق غير دستوري قد خرق أبسط قواعد الصياغة التشريعية السليمة وجرد القاعدة القانونية من محتواها السليم.



وفي هذا الإطار فإن نقابة المحامين ومع تمسكها بموقفها الرافض للتوسع بأحكام المادة (43) من القانون الأساسي فإنها ستوجه مخاطبة لفخامة الرئيس من أجل العمل على إلغاء القرارات بقانون آنفة الذكر والتي لا تستدعي الضرورة مطلقا، وتؤكد أنه لا سبيل من الخروج من حالة التناقض التشريعي القائم إلا بإنهاء الانقسام البغيض والذهاب باتجاه انتخابات عامة تعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية وأساسها المجلس التشريعي.











رام الله - دنيا الوطنطالبت نقابة المحامين الفلسطينيين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإلغاء القرارات بقانون، والتي تتعلق بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، والحكومة والمحافظين، بالإضافة إلى تعديل قانون التقاعد العام، معربة عن موقفها الرافض لهذه القرارات.وأشارت النقابة في بيان لها، نشرته على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا سبيل من الخروج من حالة التناقض التشريعي القائم إلا بإنهاء الانقسام، والذهاب باتجاه انتخابات عامة تعيد الاعتبال للمؤسسات الدستورية، وأساسها المجلس التشريعي.وفيما يلي نص البيان:ببالغ الاهتمام تتابع نقابة المحامين القرارات بقانون المنشورة في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 20 نيسان 2020 عدد 166 لاسيما القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.