شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تُطالب الرئيس بإلغاء قراري تعديل التقاعد ورواتب أعضاء التشريعي والوزراء والمحافظين

نقابة المحامين تُطالب الرئيس بإلغاء قراري تعديل التقاعد ورواتب أعضاء التشريعي والوزراء والمحافظين
رام الله - دنيا الوطن
طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإلغاء القرارات بقانون، والتي تتعلق بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، والحكومة والمحافظين، بالإضافة إلى تعديل قانون التقاعد العام، معربة عن موقفها الرافض لهذه القرارات.

وأشارت النقابة في بيان لها، نشرته على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا سبيل من الخروج من حالة التناقض التشريعي القائم إلا بإنهاء الانقسام، والذهاب باتجاه انتخابات عامة تعيد الاعتبال للمؤسسات الدستورية، وأساسها المجلس التشريعي.

وفيما يلي نص البيان: 

ببالغ الاهتمام تتابع نقابة المحامين القرارات بقانون المنشورة في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 20 نيسان 2020 عدد 166 لاسيما القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.

وفي هذا السياق، ترى نقابة المحامين وتبعاً لدورها الطليعي في حماية الحقوق الحريات العامة أن تمرير هكذا قرارات بقانون بهذا التوقيت وفي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني والخزينة العامة قد شكل صدمة مجتمعية لتناقضه الجسيم مع متطلبات الحالة التي تستدعي التقشف بما في ذلك حالة التكاتف الإجتماعي الرائع التي جسدها شعبنا ومؤسساته في ظل هذه الجائحة.

وتؤكد نقابة المحامين، أن القرارات بقانون آنفة الذكر إضافة إلى الأعباء المالية الإضافية غير المبررة التي تم تحميلها للموازنة العامة لحساب فئة معينة ودون مراعاة الواقع المعيشي والاقتصادي لباقي الفئات ودون قياس أبعاده وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، إنما تأتي أيضاً في سياق غير دستوري قد خرق أبسط قواعد الصياغة التشريعية السليمة وجرد القاعدة القانونية من محتواها السليم.

وفي هذا الإطار فإن نقابة المحامين ومع تمسكها بموقفها الرافض للتوسع بأحكام المادة (43) من القانون الأساسي فإنها ستوجه مخاطبة لفخامة الرئيس من أجل العمل على إلغاء القرارات بقانون آنفة الذكر والتي لا تستدعي الضرورة مطلقا، وتؤكد أنه لا سبيل من الخروج من حالة التناقض التشريعي القائم إلا بإنهاء الانقسام البغيض والذهاب باتجاه انتخابات عامة تعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية وأساسها المجلس التشريعي.


أخبار ذات صلة

وفاة الطفل أحمد مسلم بحادث سير في المغازي

وفاة الطفل أحمد مسلم بحادث سير في المغازي

طقس الأربعاء: انخفاض على درجات الحرارة وأجواء صافية ومعتدلة

طقس الأربعاء: انخفاض على درجات الحرارة وأجواء صافية ومعتدلة

طاقم شؤون المرأة في عيد العمال: يجب بناء منظومة للحماية الاجتماعية

طاقم شؤون المرأة في عيد العمال: يجب بناء منظومة للحماية الاجتماعية

الشرطة تقبض على مطلوب فار من العدالة في طولكرم

الشرطة تقبض على مطلوب فار من العدالة في طولكرم

تعليم غزة: عدد المشتركين بامتحان التوجيهي بلغ 33.515 مشتركا.. وهذه طبيعة الاسئلة

تعليم غزة: عدد المشتركين بامتحان التوجيهي بلغ 33.515 مشتركا.. وهذه طبيعة الاسئلة

القناة 13: مخاوف من تزايد العمليات بالداخل الفلسطيني خلال شهر رمضان

القناة 13: مخاوف من تزايد العمليات بالداخل الفلسطيني خلال شهر رمضان

المبادرة الوطنية تدعو لإلغاء التمييز لصالح كبار المسؤولين

المبادرة الوطنية تدعو لإلغاء التمييز لصالح كبار المسؤولين

حزب (فدا) يُطالب بمقاطعة قناة (MBC) بسبب مسلسلي أم هارون ومخرج 7

حزب (فدا) يُطالب بمقاطعة قناة (MBC) بسبب مسلسلي أم هارون ومخرج 7

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

وفاة الطفل أحمد مسلم بحادث سير في المغازي

وفاة الطفل أحمد مسلم بحادث سير في المغازي

طاقم شؤون المرأة في عيد العمال: يجب بناء منظومة للحماية الاجتماعية

طاقم شؤون المرأة في عيد العمال: يجب بناء منظومة للحماية الاجتماعية

الشرطة تقبض على مطلوب فار من العدالة في طولكرم

الشرطة تقبض على مطلوب فار من العدالة في طولكرم

القناة 13: مخاوف من تزايد العمليات بالداخل الفلسطيني خلال شهر رمضان

القناة 13: مخاوف من تزايد العمليات بالداخل الفلسطيني خلال شهر رمضان

المبادرة الوطنية تدعو لإلغاء التمييز لصالح كبار المسؤولين

المبادرة الوطنية تدعو لإلغاء التمييز لصالح كبار المسؤولين

ست إصابات متوسطة في حادث سير بمدينة البيرة

ست إصابات متوسطة في حادث سير بمدينة البيرة

عشراوي: بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات للجم إسرائيل وتمكين الشعب الفلسطيني

عشراوي: بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات للجم إسرائيل وتمكين الشعب الفلسطيني

الاحتلال يُجدد العزل الانفرادي بحق الأسير وليد دقة

الاحتلال يُجدد العزل الانفرادي بحق الأسير وليد دقة

منوعات

رسالة شديدة اللهجة من حياة الفهد لمُخرج &#34;أم هارون&#34;.. هل وقعت بينهما الفتنة؟

رسالة شديدة اللهجة من حياة الفهد لمُخرج "أم هارون".. هل وقعت بينهما الفتنة؟

مي عيدان تصدم الجمهور بكشفها أجر ياسمين صبري الخيالي في مقلب &#34;رامز&#34;

مي عيدان تصدم الجمهور بكشفها أجر ياسمين صبري الخيالي في مقلب "رامز"

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بعد ردها المُفاجئ على مُعجبة تحرشت لفظياً بالعوضي

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بعد ردها المُفاجئ على مُعجبة تحرشت لفظياً بالعوضي

أول رد من حسن شاكوش على زواجه عرفياً من الراقصة سلمى

أول رد من حسن شاكوش على زواجه عرفياً من الراقصة سلمى

أمينة خليل تثير الجدل بسعر ملابسها وحذاءها بعدما خافت عليهم أكثر من نفسها

أمينة خليل تثير الجدل بسعر ملابسها وحذاءها بعدما خافت عليهم أكثر من نفسها

خالد يوسف يدعو لمحاكمات فنية عاجلة لبعض الأعمال الرمضانية

خالد يوسف يدعو لمحاكمات فنية عاجلة لبعض الأعمال الرمضانية

شاهد رد فعل لجين وأسيل عمران أثناء مشاهدتهما برنامج &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

شاهد رد فعل لجين وأسيل عمران أثناء مشاهدتهما برنامج "رامز مجنون رسمي"

مرتضى منصور يطالب بإيداع رامز جلال مستشفى الأمراض العقلية فوراً

مرتضى منصور يطالب بإيداع رامز جلال مستشفى الأمراض العقلية فوراً

اول رد من مؤلف مسلسل &#34;النهاية&#34; على بيان الخارجية الإسرائيلية

اول رد من مؤلف مسلسل "النهاية" على بيان الخارجية الإسرائيلية

العثور على النجم العالمي ميتاً بشقته.. هل توفيّ بكورونا؟

العثور على النجم العالمي ميتاً بشقته.. هل توفيّ بكورونا؟

عربي

الجزائر تمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر

الجزائر تمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر

السيسي يأمر الحكومة المصرية بتنفيذ هذا القرار

السيسي يأمر الحكومة المصرية بتنفيذ هذا القرار

ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس (كورونا) بالعراق

ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس (كورونا) بالعراق

الجزائر.. 132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد الوفيات إلى 437

الجزائر.. 132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد الوفيات إلى 437