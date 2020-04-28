القناة 13: مخاوف من تزايد العمليات بالداخل الفلسطيني خلال شهر رمضان





وقال المحلل العسكري: "إن الشرطة الإسرائيلية، تتوقع حدوث المزيد من العمليات الأمنية بالداخل، خلال شهر رمضان، والتي سيتم تنفيذها بسبب الطوق الأمني المفروض على الضفة".



وأضاف بن دافيد: "إن سكان المناطق الفلسطينية بالضفة، يعيشون تحت ضغوطات كبيرة، بفعل الطوق وحظر التجول المفروض عليهم، ولهذا السبب هناك تخوفات من وقوع المزيد من العمليات".





وأشار المحلل الى أن إسرائيل لن تمنع في هذه المرحلة دخول الفلسطينيين إلى أراضيها، من أجل العمل، وأن منفذ عملية اليوم في كفار سابا، كان يضع كمامة على وجهه، ولهذا لم يتم الكشف عنه قبل تنفيذ العملية.

رام الله - دنيا الوطنكشف المحلل العسكري بالقناة 13 الإسرائيلية، ألون بن دافيد، مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود مخاوف إسرائيلية، من تزايد العمليات الأمنية، (الطعن والدهس)، ضد المستوطنين، نتيجة (الطوق) الإغلاق بالمناطق الفلسطينية بالضفة، المفروض لمحاربة (كورونا).وأشار بن دافيد، إلى أن المخاوف الإسرائيلية، تزايدات بعد عملية الطعن، التي نفذها شاب فلسطيني اليوم، في منطقة كفار سابا بالداخل الفلسطيني.