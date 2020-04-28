المبادرة الوطنية تدعو لإلغاء التمييز لصالح كبار المسؤولين

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى إلغاء القرارين بقانون، اللذين صدرا بشأن امتيازات المسؤولين برتبة وزير، وأي تمييز لصالح كبار المسؤولين عن باقي المواطنين، فيما يتعلق برسوم التقاعد.



وشددت حركة المبادرة، على ضرورة إلغاء أي تمييز ما زال قائماً في تقديم مستحقات التقاعد لمن يستحقها حسب القانون، ومن منطلق مساواة جميع المواطنين أمام القانون.



وذكرت المبادرة، بأن ما جرى، يؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية، لمجلس تشريعي فاعل وقادر.