بتر يد شاب في الخليل نتيجة انفجار جسم مشبوه في منزله

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رام الله - دنيا الوطن

قال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بانفجار جسم غير معروف، في ساحة منزله في إذنا بالخليل.



وأوضح الهلال الأحمر، أن الانفجار، أدى لبتر وتهتك في يد الشاب، حيث تم تقديم الإسعاف الأولي للمصاب، ونقله للمستشفى.