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دولي

الصحة الإيطالية: عدد المصابين بكورونا يتجاوز 200 ألف

الصحة الإيطالية: عدد المصابين بكورونا يتجاوز 200 ألف
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، 382 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 333 يوم أمس، في حين تجاوز إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي المرض 200 ألف.

وقالت وكالة الحماية المدنية: "إن العدد اليومي للإصابات الجديدة بلغ 2091، مقارنة مع 1739 إصابة يوم الاثنين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة، والتي تشمل الذين لقوا حتفهم أو تعافوا، 201505 حالة، وهو ثالث أعلى عدد عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وقالت الوكالة إن حصيلة الوفيات اليومية بلغت 382، وهي الأعلى منذ يوم السبت الماضي، ما يرفع إجمالي عدد القتلى في إيطاليا منذ ظهور الوباء فيها حتى الآن إلى 27359، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة. 

ويخضع اليوم الثلاثاء 1863 شخصا للعناية المركزة، مقارنة مع 1956 يوم أمس، فيما تم الإعلان عن شفاء 68941 مقابل 66624 أمس الاثنين.

وقالت الوكالة إنه تم إجراء فحوصات لـ1.275 مليون شخصا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا مقابل 1.237 مليون حتى أمس بين حوالي 60 مليون نسمة، عدد سكان إيطاليا.

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