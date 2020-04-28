الصحة التركية: 92 وفاة بكورونا وعدد المتعافين يزيد على الإصابات الجديدة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 2992 شخصا.



وبذلك سجلت تركيا انخفاضا طفيفا للحصيلة اليومية لوفيات كورونا اليوم الثلاثاء، حيث كانت حصيلة أمس الاثنين 95 وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشارت معطيات وزارة الصحة التركية إلى أن عدد المتعافين تجاوز من جديد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وسجلت وزارة الصحة 2392 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 114 ألفا و653 شخصا، بينما بلغ عدد المتعافين 5018 شخصا.



ويعتبر ذلك عددا قياسيا جديدا للمتعافين، حيث كان العدد القياسي السابق 4561 حالة أمس الاثنين.



وعلى الرغم من أن عدد الإصابات الجديدة كان أقل أمس الاثنين (2131 حالة مقابل 2392 اليوم)، لكن تركيا تشهد توجها نحو انخفاض أعداد المصابين الجدد بشكل عام، حيث كانت أعداد المصابين تتجاوز 3 آلاف شخص يوميا الأسبوع الماضي.