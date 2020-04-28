العليا الإسرائيلية تنظر بالتماسات ضد حكومة نتنياهو وغانتس

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رام الله - دنيا الوطن

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، النظر بالتماسات مقدمة ضد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، من قبل متهم بقضايا فساد، وضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، يومي الأحد والاثنين المقبلين، بتشكيلة موسعة مكونة من 11 قاضياً.



وأكدت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستر حيوت، أن هيئة القضاة الموسعة، ستنظر يوم الأحد المقبل بالالتماسات ضد السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة، بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة مقدمة ضده، على أن تنظر يوم الاثنين بالاتفاق الائتلافي الموقع بين (ليكود) و(أزرق أبيض)، وفق وكالة (وفا).



ومن المرجح، أن تنقل مجريات جلستي الاستماع في بث حي ومباشر، بحسب ما نقلته (عرب 48).



وقدم الالتماسات كل من الحركة من أجل جودة الحكم، وكتلة "ييش عتيد- تيلم"، "حرس الديمقراطية"، "جمعية عقد جديد"، الحركة من أجل نزاهة الحكم، الحركة الديمقراطية التقدمية، و122 شخصية عامة تمثلهم المحامية دافنا هولتس- ليخنر.



وفي تعليقها على قرار المحكمة، قالت هولتس- ليخنر: "أنا سعيدة للغاية لأن الالتماس الذي قدمناه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كونه معنيًا بقضية مهمة وأساسية لدولة إسرائيل، وكانت المحكمة، قد أقرت بأن موضوع الالتماسات يقع في صميم القيم الأساسية للنظام الديمقراطي، ستبحث أمام هيئة موسعة من 11 قاضيًا على النحو الذي تم تحديده، وبالسرعة التي تتطلبها المسألة الملحة".