أمريكا: عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز المليون

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت الإحصائيات الأخيرة أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، قد تجاوز المليون إصابة.



وحذر خبراء الصحة، من أن التراجع السابق لأوانه عن سياسات التباعد الاجتماعي الهادفة إلى الحد من انتشار العدوى يمكن أن يتسبب في طفرة في الإصابات الجديدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).