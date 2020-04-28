موسكو تكشف قائمة دول عربية طلبت مساعدة روسيا بمكافحة كورونا

مقر وزارة الخارجية الروسية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن 13 دولة عربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدمت إلى موسكو بطلب المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد على أراضيها.



وقال مصدر في الخارجية الروسية: "فيما يخص بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد تقدمت كل من الجزائر ومصر وقطر والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب وفلسطين وسوريا ولبنان والسودان وتونس بنفس الطلب"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كما أشار المصدر، إلى أن الوزارة تسلمت مذكرة وجهتها السفارة اليمنية في موسكو مؤخرا، وطلبت فيها المساعدة من روسيا في مواجهة كورونا​.



وأضاف أن "الجهات المعنية الروسية تعمل حاليا على دراسة هذه الطلبات".



وكان السفير اليمني لدى موسكو أحمد سالم الوحيشي، قد صرح في 23 أبريل الجاري، بأن حكومة بلاده طلبت من روسيا المساعدة لوقف جائحة كورونا، موضحا أنها أرسلت إلى موسكو قائمة بالمعدات الطبية والأدوية المطلوبة، تضمنت أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة مزيل الرجفان، والملابس الواقية، وأكثر من مليون قناع من نوع N95، إضافة إلى الكمامات الطبية.