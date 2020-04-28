عاجل

  • حزب (فدا) يطالب بمقاطعة قناة (MBC) بسبب مسلسلي أم هارون ومخرج 7

دولي

فرنسا تخفف قيود كورونا.. وتخشى موجة ثانية

فرنسا تخفف قيود كورونا.. وتخشى موجة ثانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، إن الاستمرار في فرض إجراءات العزل العام التي اتخذت لوقف تفشي فيروس كورونا يعني المخاطرة بانهيار الاقتصاد، محذرا من خطر حدوث موجة ثانية من الإصابات.

وذكر فيليب متحدثا أمام البرلمان أن إجراءات العزل العام التي اتخذت لوقف تفشي "كوفيد-19" أنقذت حياة 62 ألف شخص في غضون شهر، مضيفا "لكن الاستمرار في فرض هذه القيود يعني المخاطرة بانهيار الاقتصاد"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأوضح أن الوقت قد حان لشرح كيف سيتم تخفيف الإغلاق تدريجيا، مشيرا إلى أنه على الفرنسيين أن يتعلموا التعايش مع الفيروس وحماية أنفسهم.

في المقابل، ذكر فيليب أن البلاد تحتاج لتوخي أقصى درجات الحرص عند انهاء العزل العام للحد من خطر حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف "خطر حدوث موجة ثانية، قد تضرب بنية المستشفيات الضعيفة، وتفرض إعادة العزل، وتدمر الجهود والتضحيات التي بذلت خلال هذه الأسابيع الثمانية، هو خطر حقيقي، خطر يجب التعامل معه بجدية".

يشار إلى أنه من المقرر أن تنهي فرنسا العزل العام في 11 مايو المقبل.

ويمكن استئناف فتح المدارس الابتدائية ابتداء من يوم 11 مايو، فيما سيتم استئناف المدارس الثانوية تدريجيا ابتداء من 18 من الشهر نفسه.

وسجلت فرنسا حتى اليوم أكثر من 165 ألف إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب أزيد من 23 ألف حالة وفاة.

أخبار ذات صلة

الصحة الإيطالية: عدد المصابين بكورونا يتجاوز 200 ألف

الصحة الإيطالية: عدد المصابين بكورونا يتجاوز 200 ألف

الصحة التركية: 92 وفاة بكورونا وعدد المتعافين يزيد على الإصابات الجديدة

الصحة التركية: 92 وفاة بكورونا وعدد المتعافين يزيد على الإصابات الجديدة

العليا الإسرائيلية تنظر بالتماسات ضد حكومة نتنياهو وغانتس

العليا الإسرائيلية تنظر بالتماسات ضد حكومة نتنياهو وغانتس

موسكو تستخدم الذكاء الصناعي للكشف عن كورونا

موسكو تستخدم الذكاء الصناعي للكشف عن كورونا

بريطانيا: وفيات كورونا اليومية تعاود الارتفاع

بريطانيا: وفيات كورونا اليومية تعاود الارتفاع

أمريكا: عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز المليون

أمريكا: عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز المليون

موسكو تكشف قائمة دول عربية طلبت مساعدة روسيا بمكافحة كورونا

موسكو تكشف قائمة دول عربية طلبت مساعدة روسيا بمكافحة كورونا

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لأكثر من 15 ألف والوفيات 210

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لأكثر من 15 ألف والوفيات 210

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

ست إصابات متوسطة في حادث سير بمدينة البيرة

ست إصابات متوسطة في حادث سير بمدينة البيرة

عشراوي: بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات للجم إسرائيل وتمكين الشعب الفلسطيني

عشراوي: بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات للجم إسرائيل وتمكين الشعب الفلسطيني

الاحتلال يُجدد العزل الانفرادي بحق الأسير وليد دقة

الاحتلال يُجدد العزل الانفرادي بحق الأسير وليد دقة

الاحتلال يهدم عرشا زراعية جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم عرشا زراعية جنوب بيت لحم

بنك فلسطين والتنمية الاجتماعية وصندوق &#34;وقفة عز&#34; يتفقون لتوفير مساعدات للعائلات المنكشفة

بنك فلسطين والتنمية الاجتماعية وصندوق "وقفة عز" يتفقون لتوفير مساعدات للعائلات المنكشفة

جمعيات حقوقية بأراضي 48 تقدم التماسا لتوفير تأمين طبي فوري للعمال الفلسطينيين

جمعيات حقوقية بأراضي 48 تقدم التماسا لتوفير تأمين طبي فوري للعمال الفلسطينيين

تأجيل محاكمة الأسير محمد حسن المصاب بفيروس (كورونا)

تأجيل محاكمة الأسير محمد حسن المصاب بفيروس (كورونا)

الاحتلال يمنع ثلاث أسيرات من الاتصال بعائلاتهن

الاحتلال يمنع ثلاث أسيرات من الاتصال بعائلاتهن

منوعات

رسالة شديدة اللهجة من حياة الفهد لمُخرج &#34;أم هارون&#34;.. هل وقعت بينهما الفتنة؟

رسالة شديدة اللهجة من حياة الفهد لمُخرج "أم هارون".. هل وقعت بينهما الفتنة؟

مي عيدان تصدم الجمهور بكشفها أجر ياسمين صبري الخيالي في مقلب &#34;رامز&#34;

مي عيدان تصدم الجمهور بكشفها أجر ياسمين صبري الخيالي في مقلب "رامز"

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بعد ردها المُفاجئ على مُعجبة تحرشت لفظياً بالعوضي

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بعد ردها المُفاجئ على مُعجبة تحرشت لفظياً بالعوضي

أول رد من حسن شاكوش على زواجه عرفياً من الراقصة سلمى

أول رد من حسن شاكوش على زواجه عرفياً من الراقصة سلمى

أمينة خليل تثير الجدل بسعر ملابسها وحذاءها بعدما خافت عليهم أكثر من نفسها

أمينة خليل تثير الجدل بسعر ملابسها وحذاءها بعدما خافت عليهم أكثر من نفسها

خالد يوسف يدعو لمحاكمات فنية عاجلة لبعض الأعمال الرمضانية

خالد يوسف يدعو لمحاكمات فنية عاجلة لبعض الأعمال الرمضانية

شاهد رد فعل لجين وأسيل عمران أثناء مشاهدتهما برنامج &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

شاهد رد فعل لجين وأسيل عمران أثناء مشاهدتهما برنامج "رامز مجنون رسمي"

مرتضى منصور يطالب بإيداع رامز جلال مستشفى الأمراض العقلية فوراً

مرتضى منصور يطالب بإيداع رامز جلال مستشفى الأمراض العقلية فوراً

اول رد من مؤلف مسلسل &#34;النهاية&#34; على بيان الخارجية الإسرائيلية

اول رد من مؤلف مسلسل "النهاية" على بيان الخارجية الإسرائيلية

العثور على النجم العالمي ميتاً بشقته.. هل توفيّ بكورونا؟

العثور على النجم العالمي ميتاً بشقته.. هل توفيّ بكورونا؟

عربي

السيسي يأمر الحكومة المصرية بتنفيذ هذا القرار

السيسي يأمر الحكومة المصرية بتنفيذ هذا القرار

ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس (كورونا) بالعراق

ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس (كورونا) بالعراق

الجزائر.. 132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد الوفيات إلى 437

الجزائر.. 132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد الوفيات إلى 437

السودان يُعلن تسجيل أعلى رقم يومي للإصابة بفيروس (كورونا)

السودان يُعلن تسجيل أعلى رقم يومي للإصابة بفيروس (كورونا)