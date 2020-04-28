الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لأكثر من 15 ألف والوفيات 210

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، إلى 15,728 إصابة، وذلك بعد تشخيص حالات جديدة.



وبحسب ما جاء على موقع (واللا) الإٍسرائيلي، فقد أفادت الوزارة بأن من بين الاصابات هناك 116 حالة خطيرة، فيما تم تسجيل 210 حالة وفاة بالفيروس.