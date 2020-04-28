هل اقترب العالم من إنتاج لقاح ضد (كورونا)؟

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رام الله - دنيا الوطن

تحدثت صحيفة (تيليغراف) البريطانية، عن آخر مستجدات تجارب اللقاحات ضد فيروس (كورونا) المستجد بالمختبرات البريطانية.



وقالت الصحيفة: إنه "مع الانتشار السريع والواسع للوباء، تتسابق دول العالم من أجل التوصل إلى لقاح ناجع، يقي البشر من فيروس (كورونا)، وقد أعلنت جامعة أكسفورد، عن بدء تجربة لقاح محتمل ضد الفيروس على البشر يوم الخميس الماضي".



وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك عن تخصيص 20 مليون جنيه إسترليني؛ لتمويل مشروع أوكسفورد، و22 مليوناً ونصف المليون؛ لتمويل التجارب السريرية للقاح آخر في الكلية الملكية بلندن، بحسب موقع (الجزيرة.نت).



وعقدت بريطانيا اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية، بأن تتعاون مع 20 دولة ومنظمة، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، للتوصل إلى لقاح ضد الفيروس، ومشاركة النتائج.



بدأ العمل على إنتاج اللقاح في كانون الثاني/ يناير، والذي طورته الفرق السريرية في معهد جينر بجامعة أكسفورد، ومجموعة أكسفورد للقاحات.



وأكدت الصحيفة، أنه ستبدأ دراسة تشمل 510 من المتطوعين الأصحاء، تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا في أكسفورد وساوثهامبتون، مع احتمال إضافة ثلاثة مواقع أخرى.



وستنضم المملكة المتحدة إلى كل من الولايات المتحدة والصين في دراستين فقط، مع بداية التجارب البشرية.



وقال البروفيسور أندرو بولارد، كبير الباحثين في الدراسة، وأستاذ عدوى الأطفال والمناعة في جامعة أكسفورد "هناك تحالف جيد للغاية من المطوّرين بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، وهم يجتمعون بانتظام لمراجعة التقدم".



وأضاف البروفيسور بولارد، أن "ملايين الجرعات" يمكن أن تكون جاهزة بحلول الخريف، إذا لم "يحدث أي خطأ في عملية التجارب السريرية المعقدة".



وحذر قائلاً: "لكن للوصول إلى نطاق انتاجي ضخم، يتطلب جهداً تقنياً هائلاً، أعتقد أنه من غير المحتمل أن يحدث ذلك قبل نهاية هذا العام".