الاحتلال يهدم عُرشاً زراعية جنوب بيت لحم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة عُرش في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم .



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن العُرش المستهدفة، تقع في منطقة الشعف غرب الخضر، وتعود لمواطنين من عائلة موسى، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.