تأجيل محاكمة الأسير محمد حسن المصاب بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أبلغت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء عائلة الأسير المصاب بفيروس كورونا محمد حسن من رام الله بتأجيل محاكمته ليوم الخميس بسبب الأعياد، علما أنها كانت مقررة اليوم.



وذكر مكتب إعلام الأسرى بأن الأسير حسن المصاب بفيروس (كورونا) يناشد بإطلاق سراحه، للحفاظ على حياته ولضمان متابعة علاجه في المشافي الفلسطينية بعيدا عن الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.



وكانت قوات الاحتلال أعلنت عن إصابة الأسير حسن بفيروس (كورونا) بعد اقل من يومين لاعتقاله من منزله في مدينة رام الله، الأمر الذي أثار علامات استفهام كبيرة حول كيفية انتقال الفيروس له وظروف إصابته خاص مع ثبوت عدم إصابة أي من أفراد عائلته.



واتهمت عائلة حسن سلطات الاحتلال باستهداف نجلها، وتعمد إيقاع الضرر به، مرجحة أن يكون الاحتلال هو من نقل الفيروس بشكل متعمد لنجلها.