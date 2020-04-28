الاحتلال يمنع ثلاث أسيرات من الاتصال بعائلاتهن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت مصادر عائلية اليوم الثلاثاء: إن سلطات الاحتلال منعت ثلاث أسيرات في سجونها، من الاتصال بذويهن.



ونقل نادي الأسير عن عائلة الأسيرة إيناس عصافرة من الخليل أن مخابرات الاحتلال رفضت السماح لابنتهم والأسيرتين ميس أبو غوش، والنائب خالدة جرار الاتصال بعائلاتهن، رغم السماح لبقية الأسيرات بالاتصال خلال الفترة الماضية، بعد ضغوط حقوقية جرت على الاحتلال، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وتتزامن هذه القرارات مع توقف زيارات عائلات الأسرى، وزيارات المحامين بسبب فيروس (كورونا).