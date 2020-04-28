التعليم بغزة يُعلن موعد وآلية توزيع أرقام الجلوس على طلبة الثانوية العامة





وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: "سيتم البدء بتوزيع أرقام الجلوس يوم الأحد المقبل بحيث سيتم تبليغ كل طالب وطالبة بيوم محدد وساعة محددة لاستلام البطاقة من مدرسته".





وأضافت الوزارة: "تم اعتماد تدابير صحية لضمان استلام البطاقة بسلامة صحية".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، الثلاثاء، موعد توزيع أرقام الجلوس على طلبة الثانوية العامة "الإنجاز"، وذلك تمهيداً للاختبارات النهائية.