التعليم بغزة يُعلن موعد وآلية توزيع أرقام الجلوس على طلبة الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، الثلاثاء، موعد توزيع أرقام الجلوس على طلبة الثانوية العامة "الإنجاز"، وذلك تمهيداً للاختبارات النهائية.
أعلنت وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، الثلاثاء، موعد توزيع أرقام الجلوس على طلبة الثانوية العامة "الإنجاز"، وذلك تمهيداً للاختبارات النهائية.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: "سيتم البدء بتوزيع أرقام الجلوس يوم الأحد المقبل بحيث سيتم تبليغ كل طالب وطالبة بيوم محدد وساعة محددة لاستلام البطاقة من مدرسته".
وأضافت الوزارة: "تم اعتماد تدابير صحية لضمان استلام البطاقة بسلامة صحية".
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