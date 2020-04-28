مجدلاني: التزامنا بعملية السلام ليس على حساب حقوقنا الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني، حكومتة بلجيكا بإعادة التفكير مجددا بالاعتراف بدولة فلسطين، طبقا لقرارات مجلس الأمن ،وللحفاظ على حل الدولتين.



وثمن مجدلاني خلال لقائه اليوم الثلاثاء ، في رام الله، قنصل عام بلجيكا دانيلا هافن، موقف بلادها الداعم لدولة فلسطين، وشكرهم على دعمهم المالي عبر الاتحاد الأوروبي لصالح دولة فلسطين ومؤسساتها.



وقال: إن التزامنا بعملية السلام لن يكون على حساب حقوقنا الوطنية ،ولا نرى أي شريك اسرائيلي لديه القدرة على صنع السلام، وقرار ضم الاراضي الفلسطينية ، يأتي عبر التأكيدات الامريكية لحكومة الاحتلال ويندرج باطار تنفيذ (صفقة القرن).



وأشار د.مجدلاني لن نكون الطرف الوحيد الذي يواصل الالتزام بالاتفاقيات، فدولة الاحتلال قوضت كل أسس عملية السلام، وعليها أن تتحمل المسؤولية تجاه كل ما تقوم به ، وتتحمل مسؤوليتها السياسية .



واستغرب د. مجدلاني ما تحدثت عند ادارة ترامب عن مفاوضات، قائلا المفاوضات التي تريدها على اجراءات الضم المرفوضة اصلا من قبلنا، من حيث المبدأ كما صفقة القرن التي رفضناها ، وهي تصفية للقضية الفلسطينية،وهذه دعوة غير مقبولة، ويجب أن لا تمر على احد، وعن أية مفاوضات تتحدث ادارة ترامب وهي تشجع تشارك الاحتلال ، بضم الكتل الاستيطانية الكبرى وغور الأردن ، وبالتالي السيطرة على ٥٨%من مساحة الضفة الغربية ، وهي أراضي محتلة وأي إجراء تجاههاغير قانوني ومخالف الشرعية الدولية .



كما وأشار الى مواقف بلجيكا الداعمة للقضية الفلسطينية، وكذلك العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية للعمل مع الدول الصديقة من أجل انقاذ السلام وحل الدولتين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والعمل على توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.



ومن جانبها اثنت هافن، على اللقاء مع د. مجدلاني، مؤكدة حرص بلادها على تطبيق القانون ومبدأ حل الدولتين، وأهمية مواصلة اللقاءات الثنائية، ورفضها لاجراءات الضم المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية .