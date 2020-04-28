وفاة وحالة خطيرة لطفلين في حادثي سير منفصلين شمال ووسط القطاع

أعلنت شرطة المرور في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، وفاة طفلة وإصابة طفل آخر بجروح خطيرة في حوادث سير منفصلة شمال ووسط قطاع غزة.





وقالت الشرطة، في تصريح صحفي، إن الطفل أحمد جهاد مسلم (3 سنوات) أصيب بجراح خطيرة إثر صدمه باص في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.





وأضافت شرطة المرور: "الطفلة ماجدة محمود الشرفا "عامين" توفيت بعد صدمها باص مرسيدس في محيط سكنها بمنطقة العطاطرة شمال غزة".





رام الله - دنيا الوطن