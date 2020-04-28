الحكومة الفلسطينية: الرئيس سيتعامل مع قانون التقاعد المعدل بحكمة وشجاعة

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن القانون المعدل لقانون التقاعد العام، يجري نقاشه لدى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية.



وأضاف ملحم، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "رئيس الوزراء يتواصل مع الرئيس عباس والرئيس سيتصرف بنفس الحكمة والشجاعة القوة والرئيس صادق في القول ولديه من المصداقية والحكمة ما يستطيع تجاوز كل هذه القضايا".



وأشار ملحم، إلى أن الإعلان عن التبرع بيومي عمل من جانب الموظفين الحكوميين هو تطوع وبناء على توصية مسؤولين وموظفين حكوميين، متابعاً: "صندوق العز لم يحصد إلا 17 مليون والفقر هل علينا بالآلاف والحكومة ينزلها خطومات كبيرة".



وتابع: "ما أخذ بسيف الحياء حرام، ونحن فقط نسعى لاستنهاض الهمم في لحظة الوباء لدعم واسناد القطاعات التي دخلت على صفوف البطالة".



يذكر أن جريدة الوقائع الرسمية نشرت قانون معدل لقانون التقاعد العام رقم 12 لسنة 2020 بتاريخ 20/4/2020 في العدد 166، وكان قد نُشر قبله قرار بقانون معدل لقانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 4 لسنة 2020 بتاريخ 19/3/2020.



رام الله - دنيا الوطن