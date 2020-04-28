فلسطين تُسجل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل فلسطين ست حالات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة القدس المحتلة، منها حالة في بيرنبالا، وحالتين في حي رأس خميس بمخيم شعفاط، وحالتين في سلوان، وحالة واحدة في البلدة القديمة بالقدس.



وأوضحت وزيرة الصحة، خلال الايجاز الصحفي اليومي الذي عقد في مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، أن مجموع الاصابات في فلسطين بلغ 501 مصابا، وعدد الحالات النشطة 402 حالة بينها 6 حالات في المحافظات الجنوبية، و255 حالة في محافظة القدس بينها 132 حالة داخل جدار الضم والتوسع العنصري، كما تم عمل 30500 فحص منذ بدء الجائحة.



وبينت أنه تم افتتاح مؤتمر في محافظة الخليل لفحص كورونا ليرتفع عدد المختبرات إلى 6 مختبرات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبهذا يكون بمقدور وزارة الصحة عمل 5000 فحص يوميا.



وأضافت أنه وفقا لمعلومات وزارة الخارجية فإن عدد إصابات أهلنا في الشتات 1021 حالة بينهم 60 حالة وفاة.





رام الله - دنيا الوطن