شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد القنصل العام الإيطالي الجديد

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد القنصل العام الإيطالي الجديد
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق اعتماد القنصل العام الايطالي الجديد، السيد جوزيبه فيديلي بحضور وكيل الوزارة د. امل جادو الشكعة.

وفي بداية اللقاء، رحب المالكي بالسيد فيديلي، مؤكداً على اهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معبراً عن تضامن دولة فلسطين مع الحكومة والشعب الإيطاليين في مواجهة جائحة (كورونا). 

وأشار  إلى أهمية ان تلعب ايطاليا دوراً فاعل من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي للعمل على حماية حل الدولتين، محذراً من خطورة اقدام الحكومة الاسرائيلية على ضم اراضي الضفة الغربية، واستغلالها لجائحة الكورونا لتنفيذ خطتها الاستعمارية وغير الشرعية.  

وأشار الى التبني الأمريكي للمشاريع الاستعمارية التوسعية الإسرائيلية في الضفة الغربية، داعياً إيطاليا والاتحاد الأوروبي الى التحرك الفوري ضد هذه الخطوة والعمل على اخذ إجراءات لردع إسرائيل عن الاقدام على هذه الخطوة او لمعاقبتها إذا أقدمت عليها، وذلك من اجل حماية حل الدولتين.

من جانبه وأشاد القنصل العام فيديلي بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار الفيروس في فلسطين. 

وأكد القنصل العام فيديلي أن إيطاليا -مع الشركاء الأوروبيين - ستبذل قصارى جهدها لمنع ضم الأراضي الفلسطينية من جانب اسرائيل، فيما اتفق الطرفان على مواصلة العمل معا من أجل الحفاظ على حل الدولتين، تعميق وتعزيز التعاون الثنائي على جميع المستويات، بما في ذلك في التعاون الاقتصادي والإنمائي.

وثمن المالكي الدعم الذي تقدمه إيطاليا للمؤسسات الفلسطينية في مختلف المجالات، وبمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

وفي نهاية اللقاء تمنى المالكي للسيد فيديلي النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً الى ان وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وحضر مراسم التسليم رئيس وحدة المراسم عبير الرمحي ورئيس وحدة الاعلام طارق عيدة.

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