إصابات بقطر وحالة وفاة أولى بالبرازيل.. "الخارجية" تنشر تقريرها اليومي الخاص بـ (كورونا)

قالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 1121 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية بفيروس (كورونا) حتى الآن.

وأضافت في تقريرها اليومي الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أن هناك 60 حالة وفاة، فيما تعافي 317 حالة من الفيروس، مشيرة إلى أن هناك عشر إصابات جديدة في صفوف جاليتنا في كل من قطر والسويد.



وأكد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية الذي يتابع أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية في ولاية "ميتشغن" بحيث يصبح عدد الوفيات 40، وتم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في صفوفها في ولاية "شيكاغو"، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للإصابات حتى اللحظة 657.





كما يتابع فريق العمل جهود صندوق الإغاثة الفلسطيني ومقره ولاية "فيلادلفيا"، ويشرف عليه أبناء الجالية الفلسطينية، الذين تبرعوا بمبلغ 200 ألف دولار لشراء خمسة آلاف طرد غذائي، تم توزيعها على العائلات المحتاجة ومن فقدوا وظائفهم في الوطن، وكذلك المواطنين الفلسطينيين في محافظة الأغوار، حيث وصلت المساعدات إلى جميع المحافظات بالتعاون مع البلديات ولجان الطوارئ والشؤون الاجتماعية.





كما يتابع الفريق مع مركز خدمات الجالية الفلسطينية في ولاية نيوجيرسي توزيع أكثر من 500 وجبة ساخنة على ابناء الجالية الفلسطينية والعربية بمساعدة فريق من السيدات الفلسطينيات المتطوعات ابتداء من اليوم وطيلة شهر رمضان الفضيل، كما سيتم توزيع صناديق مواد غذائية ثلاث مرات أسبوعيا على ابناء الجالية المستورين، ويقوم مركز خدمات الجالية أيضا بالاتصال بأبناء الجالية الفلسطينية للاطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم بشكل يومي.



وأضاف التقرير: "في حين ان وباء (كورونا) يواصل حصد المزيد من الأرواح في أمريكا اللاتينية، تعمل سفارات دولة فلسطين على مدار الساعة في هذه المنطقة الجغرافية الهامة من العالم للتأكد من سلامة ابناء جاليتنا وطلبتنا وتفيد ان العدد الفعلي والكلي للإصابات هو 17 اصابة، 12 منها وحالة وفاة واحدة في البرازيل وأربع اصابات في البيرو، وواحدة في تشيلي، جميعها حالات مستقرة وتخضع للحجر المنزلي. ولا يوجد اصابات في اي دولة اخرى من دول امريكا اللاتينية حتى هذه اللحظة.





كما تتابع السفارات قضية العالقين وتطمئن على صحتهم وتقديم لهم كل مساعدة ممكنة ريثما يتمكنون من العودة إلى أماكن إقامتهم، وهناك ما مجموعه 328 طالب في القارة اللاتينية وهم جميعا بخير وبصحة جيدة وسفرائنا يقومون بتوزيع السلل الغذائية وادوات التعقيم الضرورية لهم وبشكل مستمر، حتى لا يكون هناك اي نقص عليهم وعلى صحتهم الجسدية والذهنية.





من جهة اخرى وبالرغم من البعد الكبير في المسافة الجغرافية بين ابناء جاليتنا في امريكا اللاتينية وارض الوطن، الا ان القيم الفلسطينية الاصيلة في العطاء والمشاركة الاجتماعية لم تغب عنهم، فيواصل العديد منهم المساعدات المستمرة منذ بدء هذه الجائحة الى محيطهم والمجتمعات التي أصبحوا جزءا منها، وذلك على شكل سلل غذائية وادوات طبية وحتى بعض الاموال.





أما النوادي الفلسطينية في هذه الدول والتي لها مكانة اقتصادية وسياسية واجتماعية هامة ومحورية، اصبحت تعمل كمنبرٍ لتجميع التبرعات بالتنسيق الكامل مع حكومات الدول المضيفة وسفاراتنا والاحزاب السياسية المختلفة، الامر الذي لاقى ترحيبا واسعا على المستوى الرسمي والشعبي في تلك الدول.





ولم يقدم ابناء الجالية المساعدة لمحيطهم وحسب، بل كانوا سباقين في مساعدة شعبنا في المدن والقرى التي اتوا اجدادهم منها، فكان هناك تبرعات سخية من جاليتنا في امريكا الوسطى وتشيلي بشكل خاص الى القطاع الصحي الفلسطيني والى ذويهم في الوطن، كما وكانت هناك بعض التبرعات الفردية من دول اخرى في امريكا الجنوبية، على شكل حوالات مالية الى قراهم ومدنهم.





وسيكون هناك المزيد من هذه التبرعات في الايام المقبلة، حيث ان سفرائنا عمموا على ابناء جاليتنا ارقام الحسابات الخاصة بجمع التبرعات من الخارج ولاقى هذا التعميم الترحيب من الكثيرين الذين يرغبون في المساهمة حتى لو كانت عن بعد.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر هذا اليوم، بتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، وهي تتابع أوضاع الجالية باستمرار بالتنسيق مع اللجنة القطرية العليا لإدارة الازمات، وتفيد ان اعداد المصابين من أبناء الجالية بلغ 51 إصابة، منها: حالة واحدة حرجة في العناية المركزة، وثلاث حالات نشطة تحت العلاج الطبي، و47 حالة بالحجر الصحي وحالتهم جيدة، وتعافي 10 حالات خرجت من الحجر الصحي.



وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق أوضاع الجالية والطلبة واللاجئين باستمرار، وتؤكد انهم بصحة جيدة ولم يتم تسجيل اية إصابة بـ (كورونا)، وتواصل السفارة تأمين وصول الحالات المرضية الطارئة للمستشفيات خاصة في ظل منع التجول. وزعت السفارة حتى الان 400 سلة غذائية على العائلات المحتاجة، منها 200 سلة تبرع من رجال اعمال فلسطينيين، 150 سلة من مؤسسات عراقية، 50 سلة من ميزانية السفارة.





هذا وتسعد السفارة لتوزيع مساعدات نقدية لـ 30 عائلة من متبرع فلسطيني وعدد اخر من السلال الغذائية. تم دفع مساعدات علاجية لــ 3 حالات مرضية حتى الان بالإضافة الى عدد من المساعدات الطارئة لتغطية تكاليف السكن لبعض العائلات المستورة.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى مملكة السويد متابعة أوضاع الجالية في ظل تفشي وباء (كورونا)، وتطمئن على صحتهم وسلامتهم وتقف عند بعض احتياجاتهم.





وفي ذلك إفادتنا السفارة بتسجيل 10 اصابات جديدة في صفوف الجالية لعائلة واحدة ووضعهم جميعا مستقر، بينما يرقد رب الأسرة في المستشفى ووضعه متوسط، وتقوم السفارة بالتواصل مع العائلة ومع رب الأسرة وتطمئن على صحتهم وسلامتهم



وفي إطار متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة أفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى الإمارات العربية المتحدة بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن عماد الحسن (48 عاما) نتيجة اصابته بفيروس كورونا، وهو يحمل وثيقة سفر لبنانية، هذا وتقوم السفارة بمتابعة جميع الأوراق اللازمة لحالة الوفاة، وتعمل على الاتصال مع عائلته وأسرته المتواجدة في لبنان لتقديم واجب العزاء والوقوف عند أية احتياجات لها او أية تفاصيل بخصوص الجثمان، كما تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس (كورونا) وهي في المستشفى، وتتابع السفارة أوضاع المصابين البالغ عددهم 21 الصحية للاطمئنان عليهم.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتسجيل أول حالة وفاة في صفوف أبناء الجالية وهي للمواطن ابراهيم خليل الصغير من قرية بتير في بيت لحم نتيجة اصابته بفيروس كورونا، وتقوم السفارة بتقديم واجب العزاء لعائلته وتتواصل معها لمواساتها والوقوف عند أي احتياج لها.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية متابعتها لأوضاع أبناء الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين للاطمئنان على صحتهم وتقديم العون للمحتاجين منهم. وفي ذلك تنشط السفارة في شهر رمضان المبارك بالتواصل مع الأسر المحتاجة من الجالية، وتشمل المساعدات التي تقدمها على اختلاف اشكالها ما يقارب 750 أسرة. تفيد السفارة أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف جاليتنا.



وتؤكد المفوضية الفلسطينية العامة لدى كندا انها أتمت جميع المعاملات القنصلية العالقة لديها منذ بداية حالة الطوارئ في كندا وأرسلت جميع المعاملات الخاصة بالوكالات والتصديقات لأصحابها. الأمر الذي قوبل بارتياح لدي أبناء الجالية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وتتابع المفوضية تجديد جوازات السفر لحين انتهاء الازمة،





كما تتابع قضية العالقين من أبناء الجالية وتتلقى الاتصالات منهم للاستفسار عن إمكانية عودتهم إلى أرض الوطن او إلى حيثما يقيمون او يعملون، وبلغ عددهم حتى الآن خمسة أشخاص، وتحاول المفوضية حل مشكلتهم من خلال التنسيق المباشر مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية في كندا، وكذلك عبر سفير دولة فلسطين لدى الكويت حيث يقيم جزءاً منهم، كما أنها تتابع أوضاع عدد من العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية.





وتفيد المفوضية عدم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية، وتؤكد التعافي الكامل لثمانية مصابين من أصل عشرة، ووفاة حالتين.



وتطمئن وتؤكد السفارة الفلسطينية في باكستان على سلامة الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين وكادر السفارة وعائلاتهم وعدم إصابة أي فلسطيني حتى تاريخه، وتواصل تقديم المساعدات للمحتاجين من أبناء الجالية والطلبة سواء عينية او غذائية.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية على أن طاقم السفارة وكافة أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في فيتنام بما في ذلك الطلبة الفلسطينيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفيتنامية بخير وعافية حتى اللحظة، ولم يطرأ أي جديد منذ إعداد تقريرنا السابق.





وتعمل السفارة بدورها على الإبقاء على تواصل دائم مع كافة أبناء الجالية في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على وضعهم الصحي. قدّمت السفارة مؤخراً ولا زالت، يد العون لأحد المواطنين الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل جراء إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، من خلال العمل مع السلطات المركزية والمحليّة لتمديد إقامته في فيتنام.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا متابعة أوضاع الجاليات والطلبة في الأقاليم الايطالية لمتابعة أوضاعهم. تفيد لجنة الطوارئ أن جميع أبناء الجالية والطلبة بخير ولم يسجل بينهم أي إصابات جديدة، ويبقى عدد الاصابات هو 17 حالة.





وتم تقديم مساعدة مادية وعينية لـ 3 حالات جديدة ما بين طلبة ولاجئين، وبذلك يصبح العدد الكلي لحالات المساعدات 101 منذ بداية الأزمة. أما بالنسبة لعدد العالقين فهو حتى الآن 42 حالة ما بين طلبة وعائلات.



وتفيد سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية السلوفاكية أن الجالية والطلبة الدارسين في الجامعات السلوفاكية بخير وصحة جيدة وتتواصل معهم باستمرار وتقدم لهم الخدمات الضرورية، كما أنها تتابع أوضاع ثلاث طالبات عالقات يرغبن بالعودة إلى ذويهن في الأردن والوطن.





وتعبر السفارة عن فخرها بمساهمة عدد من الأطباء الفلسطينيين العاملين في المستشفيات السلوفاكية في معالجة المصابين بفيروس (كورونا) جنباً إلى جنب مع زملائهم السلوفاك



وتواصل خلية الأزمة في سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا عملها في متابعة قضايا أبناء الجالية في كافة دول الاعتماد، وتتواصل مع جهات الاختصاص للاطمئنان على اوضاع المعتقلين الفلسطينيين وتطمئن ذويهم على صحة أبنائهم، وتستمر بتوزيع المساعدات وطرود الخير لأبناء الجالية حيث وزعت 15 سلة غذائية ومبالغ نقدية على 13 مستفيداً.





وتؤكد السفارة انه من خلال التواصل مع أبناء الجالية في المالديف تبين للسفارة وجود سيدة فلسطينية عالقة دخلت جزر المالديف بفيزا سياحية، والآن السفارة تقوم بجمع كافة المعلومات عنها فارتفع عدد العالقين الى ثلاثة فلسطينيين. تم الانتهاء من توزيع المكرمة الرئاسية حيث تم تزويد 78 عائلة و44 أعزب بالمساعدات المالية.



رام الله - دنيا الوطن