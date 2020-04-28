كشف تفاصيل رسالة وزير الخارجية المصري لنظيره الفلسطيني بشأن عودة العالقين





وأوضح شكري وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاعتبارات والمعايير المصرية الرسمية المعتمدة لإجلاء الرعايا المصريين في ظل الوضع الصحي في مصر وجهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).





وأكد وزير الخارجية المصري على استمرار التواصل مع المالكي بهذا الشأن، من منطلق حرص مصر الدائم على تقديم الدعم لأشقائها الفلسطينيين فيما يحتاجونه في هذه الظروف الخاصة والدقيقة.





كما أكد شكري ان فتح معبر رفح خلال الأزمة يندرج في هذا السياق.

رام الله - دنيا الوطنبعث وزير الخارجية المصري، سامح شكري برسالة إلى نظيره الفلسطيني، د. رياض المالكي، لخص فيها الرد المصري على الطلب الفلسطيني بشأن عودة العالقين الفلسطينيين في الخارج على الرحلات التي ستقل المواطنين المصريين.