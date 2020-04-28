شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة: كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية

الداخلية بغزة: كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، إن كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية ولم يجرِ عليها أي تغيير، والجهات المختصة تتابع تنفيذ ذلك بشكل مستمر.

وأضاف البزم، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "منذ بداية شهر مضان كثّفت الأجهزة الشرطية جهودها بدرجة أكبر لمواكبة كافة الأجواء والعادات المتعلقة بالشهر الكريم، ومتابعة كل أماكن التجمعات، ومنها تنظيم الأسواق لضمان منع الازدحام".

وأضاف البزم: "تم توقيع تعهدات مكتوبة من قبل أصحاب هذه المنشآت الخاصة بالالتزام بتلك الإجراءات، وتتابع الوزارة تنفيذ ذلك حيث ستتخذ إجراءات بحق كل من يخالف ذلك، حتى لو وصل الأمر لإغلاق المنشآت المخالفة".

واستكمل: "عُقد قبل قليل اجتماع مع أصحاب المولات والمراكز التجارية الكبيرة في قطاع غزة، وتم التأكيد عليهم بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية وتحت طائلة المسؤولية القانونية".

وتابع: "على مدار الأيام الماضية، قامت الجهات المختصة في وزارة الداخلية بزيارة كافة المنشآت الخاصة التي تقدم الخدمة للمواطنين، والتعميم عليها بإلزامية اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية أثناء تقديم الخدمة، بما في ذلك المولات والمراكز التجارية والأسواق والمخابز والبنوك والمطاعم".

وقال البزم: "ندعو المواطنين إلى الاستمرار في التعامل بكل جدية مع هذه الحالة، واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية، فما زالت التقييمات تشير إلى استمرار مرحلة الخطر".

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