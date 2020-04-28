تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إيران

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا) في إيران، إلى 5877، بعد تسجيل 71 حالة وفاة جديدة اليوم الثلاثاء.



ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، فإن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور: قال: إن إجمالي الإصابات في إيران، وهي إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً بالفيروس، قد وصل إلى 92584.



وقالت الوزراة إنه تم تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مقارنة مع 991 أمس الاثنين، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 92584 .



كما تم تسجيل 71 وفاة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 96 وفاة أمس الاثنين، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5877، في وقت لفتت فيه وزارة الصحة إلى أن هناك 2983 مصاباً بالفيروس في حالة صحية حرجة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأكدت السلطات الصحية في طهران، ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 72439.