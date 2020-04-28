وزير كوري يكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لكيم جون أون

زعيم كوريا الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، كيم يون تشول، اليوم، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يدير شؤون الدولة على نحو طبيعي، وفقاً لما تنشره منافذ الإعلام الشمالي، وسط تكهنات مثارة حول الوضع الصحي للزعيم.



وظل كيم جونغ أون بعيداً عن أعين العامة لمدة أسبوعين منذ أن شوهد للمرة الأخيرة، أثناء مشاركته في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم 11 من شهر نيسان/ أبريل الجاري، ولكن الإعلام الشمالي، يصدر تقارير تتناول أعمال الزعيم اليومية الروتينية، وفقاً للوزير، حسب ما أوردت وكالة (سبوتنك).



ويبث الإعلام الشمالي الرسمي، تقارير حول جدول أعمال كيم بما يشمل إرساله رسائل دبلوماسية وهدايا للمواطنين المكرمين، ولكن لم تقدم معلومات عن مكانه أو ظروفه الصحية.



وكانت وكالة الأخبار المركزية الشمالية الرسمية، قد أعلنت يوم أمس الاثنين، أن كيم أرسل برقية تهنئة لرئيس جنوب أفريقيا في آخر تقرير عن إدارة الزعيم لشؤون الدولة.



وتُثار التكهنات حول الوضع الصحي لكيم، الذي تخلى عن زيارته السنوية لقصر الشمس يوم 15 نيسان/ أبريل بمناسبة ذكرى ميلاد جده الراحل، مؤسس الدولة الشيوعية، كيم إيل- سونغ.



ومنذ هذا الحين تتناول تقارير إعلامية غير مؤكدة، الوضع الصحي لكيم، مشيرة إلى أنه قد يكون في "غاية الخطورة" بعد خضوعه لعملية جراحية، بيد أن مسؤولي كوريا الجنوبية، نفوا هذه الادعاءات بشكل متكرر، موضحين ألا علامات غير طبيعية في الشمال.



ويرى البعض، أن كيم على ما يبدو مقيم في قرية "وونسان" الواقعة على الساحل الشرقي، وقد ذكر موقع "38 North" الأمريكي للمراقبة، أن الأقمار الصناعية التجارية، رصدت قطاراً يعود على الأغلب لكيم، منتظراً في المنطقة منذ يوم 21 نيسان/ أبريل على الأقل.