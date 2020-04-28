روسيا تُسجّل أعلى حصيلة يومية منذ تفشي وباء فيروس (كورونا)

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، في حصيلة يومية قياسية، تسجيل 72 وفاة، و6411 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).



وبلغ إجمالي الوفيات 867 حالة، وفق ما أشار مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس (كورونا) في بيان له.



كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 93558، لتحل روسيا في المرتبة الثامنة عالمياً، من حيث هذا المؤشر، متجاوزة إيران.



وكانت الحصيلة اليومية لحالات (كورونا) المسجلة أمس الاثنين، 6198 إصابة و50 وفاة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فيما ذكر البيان أن 40.7% من الحالات الجديدة لم تظهر لديها أي أعراض المرض.



وأضاف البيان: أن عدد المتعافين في عموم البلاد، بلغ 8456 بزيادة 1110 أشخاص خلال اليوم الأخير.

رام الله - دنيا الوطن